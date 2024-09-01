  • 23 сентября 202423.09.2024понедельник
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 7..9 С 8 м/с ветер западный

Более 100 спортсменов посоревнуются в первенстве Тюмени по фигурному катанию на коньках

Спорт, 17:01 23 сентября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 100 опытных и начинающих фигуристов от 6 лет и старше примут участие в первенстве Тюмени по фигурному катанию на коньках. Соревнования пройдут на ледовой арене "Прибой" с 24 по 26 сентября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Спортсмены представят короткие и произвольные программы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# фигурное катание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 23.09.2024Тюменская "Лаборатория силы" поздравила Краснодон со 110-летием
17:01 23.09.2024Более 100 спортсменов посоревнуются в первенстве Тюмени по фигурному катанию на коньках
15:57 21.09.2024150 спортсменов сразились на чемпионате города по греко-римской борьбе в Тюмени
12:46 21.09.2024"Кросс нации" встречает Тюменская область