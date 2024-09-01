Более 100 спортсменов посоревнуются в первенстве Тюмени по фигурному катанию на коньках
Спорт, 17:01 23 сентября 2024
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Более 100 опытных и начинающих фигуристов от 6 лет и старше примут участие в первенстве Тюмени по фигурному катанию на коньках. Соревнования пройдут на ледовой арене "Прибой" с 24 по 26 сентября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.
Спортсмены представят короткие и произвольные программы.