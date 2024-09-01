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Тюменская "Лаборатория силы" поздравила Краснодон со 110-летием

Спорт, 17:34 23 сентября 2024

"Тюмень сильная" | Спортивный фестиваль | Фото: "Тюмень сильная" | Спортивный фестиваль

Передвижной проект фестиваля "Тюмень сильная" поздравил жителей Краснодона со 110-летним юбилеем. Тюменская "Лаборатория силы" посетила город и провела турнир по силовому экстриму "Краснодон сильный".

12 богатырей показали свою мощь в таких упражнениях, как тяга автомобиля, подъём богатырского бревна и кантовка покрышки весом 320 кг.

"Лаборатория силы" — проект, который поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Его цель — пропаганда спорта и здорового образа жизни.

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Ранее тюменская "Лаборатория силы" уже посетила Ялуторовск, Нижневартовск, Тобольск и Новый Уренгой.

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