Тюменская "Лаборатория силы" поздравила Краснодон со 110-летием
Спорт, 17:34 23 сентября 2024
| Фото: "Тюмень сильная" | Спортивный фестиваль
Передвижной проект фестиваля "Тюмень сильная" поздравил жителей Краснодона со 110-летним юбилеем. Тюменская "Лаборатория силы" посетила город и провела турнир по силовому экстриму "Краснодон сильный".
12 богатырей показали свою мощь в таких упражнениях, как тяга автомобиля, подъём богатырского бревна и кантовка покрышки весом 320 кг.
"Лаборатория силы" — проект, который поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Его цель — пропаганда спорта и здорового образа жизни.
Ранее тюменская "Лаборатория силы" уже посетила Ялуторовск, Нижневартовск, Тобольск и Новый Уренгой.