Тюменская "Лаборатория силы" поздравила Краснодон со 110-летием

| Фото: "Тюмень сильная" | Спортивный фестиваль | Фото: "Тюмень сильная" | Спортивный фестиваль

Передвижной проект фестиваля "Тюмень сильная" поздравил жителей Краснодона со 110-летним юбилеем. Тюменская "Лаборатория силы" посетила город и провела турнир по силовому экстриму "Краснодон сильный".

12 богатырей показали свою мощь в таких упражнениях, как тяга автомобиля, подъём богатырского бревна и кантовка покрышки весом 320 кг.

"Лаборатория силы" — проект, который поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Его цель — пропаганда спорта и здорового образа жизни.

Ранее тюменская "Лаборатория силы" уже посетила Ялуторовск, Нижневартовск, Тобольск и Новый Уренгой.