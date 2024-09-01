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Проехавшего по пешеходной улице тюменца привлекли к административной ответственности

Происшествия, 18:32 23 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнего тюменца, проехавшего на "Ладе" по пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени, привлекли к административной ответственности сотрудники Госавтоинспекции.

Видео поездки разместили в соцсетях неравнодушные горожане, оно вызвала большой общественный резонанс.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, юноша пояснил, что заехал на пешеходную улицу, так как хотел сделать там фотографию автомобиля.

В настоящее время он проходит обучение в автошколе, но экзамены пока не сдал.

Отец нарушителя пояснил, что не знал о том, что сын купил себе машину и ездит на ней.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторы составили на молодого человека три административных материала за нарушения ПДД, в том числе за езду без водительского удостоверения, незаконную тонировку стекол "Лады" и поездку по тротуару.

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# административная ответственность , Госавтоинспекция Тюменской области

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