Проехавшего по пешеходной улице тюменца привлекли к административной ответственности

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнего тюменца, проехавшего на "Ладе" по пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени, привлекли к административной ответственности сотрудники Госавтоинспекции.

Видео поездки разместили в соцсетях неравнодушные горожане, оно вызвала большой общественный резонанс.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, юноша пояснил, что заехал на пешеходную улицу, так как хотел сделать там фотографию автомобиля.

В настоящее время он проходит обучение в автошколе, но экзамены пока не сдал.

Отец нарушителя пояснил, что не знал о том, что сын купил себе машину и ездит на ней.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторы составили на молодого человека три административных материала за нарушения ПДД, в том числе за езду без водительского удостоверения, незаконную тонировку стекол "Лады" и поездку по тротуару.