На "ИНФОТЕХе – 2024" в Тюмени расскажут о возможностях применения искусственного интеллекта

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

ХVII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ-2024" состоятся в Тюмени 23-24 октября. События соберут более трех тысяч экспертов и гостей с разных регионов России, сообщает информационный центр правительства региона.

Ключевая тема – "Технологические решения на основе искусственного интеллекта".

Также в центре внимания: развитие профессиональных ИТ-компетенций для быстрорастущих сфер экономики; методы усиления защиты элементов и структур от киберугроз; наращивание возможностей в области программного обеспечения; поддержание и стимулирование отечественных IT-компаний и новых предприятий.

"Традиционно "ИНФОТЕХ" пройдет в рамках ИТ-недели. 21 октября состоится форум и выставка для подрастающего поколения и молодежи "ИНФОТЕХ Junior". Программа детского и основного дней будут насыщены интересными мастер-классами, лекциями, дискуссиями по актуальным ИТ-темам. Важной частью деловой программы основного форума станут площадки по обсуждению региональных практик, обмену опытом в части результатов применения передовых ИТ-сервисов и технологий искусственного интеллекта", – сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Подробная программа с расписанием будет размещена на официальном сайте. Регистрация на форум уже стартовала.

Возрастное ограничение: 18+.