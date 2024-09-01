В Тюмени открылся Центр ментального здоровья и реабилитации

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Центр ментального здоровья и реабилитации открылся в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Он оснащен современным оборудованием. В штате – более 40 высококвалифицированных специалистов. В центре работает мультидисциплинарная команда, состоящая из врача-психиатра, врача-психотерапевта, медицинского психолога, специалиста по социальной работе и инструктора по трудотерапии.

"Сегодня знаковое событие, мы открываем Центр ментального здоровья и реабилитации. Это немного шире, чем понимание психиатрической больницы. Ведь ментальное здоровье включает в себя множество спектров", – подчеркнул главный врач ГБУЗ ТО Областная клиническая психиатрическая больница Евгений Родяшин.

В учреждении действуют психиатрический дневной стационар для оказания помощи взрослому населению; отделение оказания психиатрической помощи при расстройствах психотического спектра в условиях дневного стационара; дневной стационар для психосоциальной реабилитации; отделение психотерапии.

Центр ментального здоровья и реабилитации ГБУЗ ТО Областная клиническая психиатрическая больница находится в Тюмени по адресу: ул. Энергостроителей 25 к1/1.