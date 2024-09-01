Назван топ самых популярных направлений обучения для тюменцев старшего возраста

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 150 граждан старше 50 лет приступили к профессиональному обучению в Тюменской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

Самыми востребованными стали направления: "Специалист по пожарной профилактике", "Ответственный за пожарную безопасность", "Управление персоналом", "Безопасность технологических процессов производств, охрана труда окружающей среды", "Специалист по социальной работе", "Библиотекарь будущего: от буквы до цифры".

Напомним, обучение проходит в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Граждане предпенсионного возраста могут получить дополнительные навыки и умения, которые нужны современной экономике. Участие в программе бесплатное. Узнать подробности и оставить заявку можно на портале "Работа России".