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Белорусские студенты посетят Тобольск в рамках программы студтуризма

Общество, 12:14 24 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка (г. Минск) приехали в Тюменскую область на научно-познавательную программу "Наука в Сибири – ТюмГУ – университет будущего". Помимо знакомства с основными направлениями деятельности вуза ребят ждут увлекательные экскурсии по Тюмени, Тобольску и Ингальской долине, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

23 сентября студенты познакомились с исследованиями научной лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы, прослушали лекцию о науке в ТюмГУ от профессора кафедры физической географии и экологии Школы естественных наук Виталия Хорошавина. Также состоялась обзорная экскурсия по Тюмени.

24 сентября в программе у белорусских гостей запланировано посещение села Покровское и поездка в Тобольск. Также в планах осмотр памятника природы "Марьино ущелье" и "Ингальской долины", которая располагается в границах четырех районов: Упоровского, Исетского, Ялуторовского и Заводоуковского.

Отметим, ранее ТюмГУ стал победителем конкурса экспедиционных маршрутов #Студтуризм при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия - Беларусь", организованного Псковским государственным университетом.

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