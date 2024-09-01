ХК "Рубин" одержал победу над гостями из Ижевска со счётом 4:1

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Первую домашнюю победу со счётом 4:1 одержал тюменский хоккейный клуб "Рубин" 23 сентября. Соперниками тюменцев выступила "Ижсталь" из Ижевска.

Капитан хозяев Георгий Бусаров открыл счёт в матче на третьей минуте. Спустя ещё 10 Владимир Бобылёв удвоил преимущество "Рубина". В этот момент гости находились в меньшинстве.

Ещё раз численный перевес реализовали тюменцы на 35-й минуте встречи. До конца двадцатиминутки болельщики стали свидетелями ещё двух шайб.