  • 24 сентября 202424.09.2024вторник
  • USD92,9200
    EUR103,2191
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер западный

Расширенный скрининг помог выявить и начать лечение редких заболеваний у 14 новорожденных

Общество, 14:04 24 сентября 2024

Врожденные и наследственные патологии на самой ранней стадии удалось выявить у 14 новорожденных в Тюменской области благодаря расширенному неонатальному скринингу.

Напомним, обследование на 36 генетических поломок было введено в России в 2023 году. До этого малышей проверяли только на пять заболеваний. Своевременное обнаружение позволило начать лечение еще до наступления первых симптомов

"Расширенный неонатальный скрининг проводится с целью раннего выявления тяжелых врожденных заболеваний, которые, как правило, не имеют специфических клинических проявлений в первые дни, недели жизни ребенка. Но если не начать лечения до появления первых симптомов могут возникнуть необратимые последствия, приводящие как к инвалидизации, так и к снижению продолжительности жизни", - рассказала заведующая медико-генетической консультацией Перинатального центра Анна Никифоренко.

Всего за восемь месяцев 2024 года расширенный скрининг прошли 11 тыс. 875 новорожденных в Тюменской области, охват составил 99,7%, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение , редкие заболевания , скрининг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 24.09.2024Фандоматы с угощением для белок установили в Гилёвской роще
14:04 24.09.2024Расширенный скрининг помог выявить и начать лечение редких заболеваний у 14 новорожденных
13:53 24.09.2024Более половины работодателей Тюмени за распределение выпускников вузов
13:42 24.09.202451 случай клещевого энцефалита зарегистрировали в Тюменской области