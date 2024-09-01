Современные энергосберегающие лифты установили в трех многоэтажках Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители многоквартирных домов по ул. Белинского, 1А, ул. Вокзальной, 1, корп.2 и ул. Червишевский тракт, 33 в Тюмени могут пользоваться обновленными лифтами, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Тюменской области.

Оборудование было капитально отремонтировано в рамках региональной программы капремонта в 2024 году. Рабочие установили новые лифтовые кабины, элементы системы автоматизации и диспетчеризации, смонтировали электронное управление лифтами, освещение шахт и машинного отделения.

"Новое оборудование отвечает всем существующим требованиям: оно более энергосберегающее по техническим характеристикам, удобное в эксплуатации и имеет высокий уровень безопасности", - подчеркнули в департаменте.