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Современные энергосберегающие лифты установили в трех многоэтажках Тюмени

Общество, 16:16 24 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители многоквартирных домов по ул. Белинского, 1А, ул. Вокзальной, 1, корп.2 и ул. Червишевский тракт, 33 в Тюмени могут пользоваться обновленными лифтами, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Тюменской области.

Оборудование было капитально отремонтировано в рамках региональной программы капремонта в 2024 году. Рабочие установили новые лифтовые кабины, элементы системы автоматизации и диспетчеризации, смонтировали электронное управление лифтами, освещение шахт и машинного отделения.

"Новое оборудование отвечает всем существующим требованиям: оно более энергосберегающее по техническим характеристикам, удобное в эксплуатации и имеет высокий уровень безопасности", - подчеркнули в департаменте.

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# департамент ЖКХ , капитальный ремонт , лифт

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