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Более половины работодателей Тюмени за распределение выпускников вузов

Общество, 13:53 24 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

54 % компаний хотели бы участвовать в программе распределения молодых специалистов, 12 % уже наладили сотрудничество с вузами. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, специалисты которого провели опрос представителей кадровых служб предприятий и организаций Тюмени.

"Каждая девятая компания уже наладила систему сотрудничества с вузами по вопросам трудоустройства выпускников. Чаще всего процесс выстроен в крупных организациях с численностью персонала свыше 1000 человек (37 %)", - отмечено в сообщении.

Наиболее заинтересованы в работниках по распределению в медицине и фармацевтике (63 %), а также производстве (59 %). Каждая вторая компания из сферы продаж, услуг и строительства также высказалась за возврат к системе распределения выпускников вузов.

О необходимости реанимации системы распределения говорят и в регионах (61 %). Испытывая кадровый голод, региональные предприятия чаще, чем работодатели двух столиц, уже сейчас взаимодействуют с вузами по трудоустройству молодых специалистов (18 %), в Москве и в Санкт-Петербурге процесс налажен в 10 % и 8 % организаций соответственно.

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