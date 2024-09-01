Улицу в микрорайоне Антипинский назовут именем почетного гражданина Геннадия Нечаева

Улица Геннадия Нечаева появится в планировочном районе Антипинский в Тюмени. Члены комиссии по топонимике города приняли такое решение единогласно, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Нечаев Геннадий Александрович — педагог-новатор в области внешкольной работы, социально-педагогической реабилитации подростков, член общественного совета при управлении Министерства внутренних дел России по Тюменской области, Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Тюменской области, почетный гражданин города.

Инициатором назвать его именем одну из улиц областного центра выступил депутат городской Думы Андрей Голоус.

"Я лично знал Геннадия Александровича, или, как мы его все называли, Ген Саныча, еще с советских времен. Я всегда был потрясен тем, как он вкладывал сердце и душу в своих воспитанников. Сколько судеб он спас! Скольким людям помог подняться на достойный уровень! Никогда не кичился этим. Смотрю на его фотографию – будто икона. А он и остается для десятков тысяч тюменцев иконой правильного жизненного пути", - отметил Андрей Голоус.