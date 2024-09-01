  • 25 сентября 202425.09.2024среда
  • USD92,8622
    EUR103,4100
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер западный

40 тюменских компаний представят продукцию на выставке АПК в УФО

Общество, 09:39 25 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XII межрегиональная выставка АПК пройдет в Ханты-Мансийске с 26 по 28 сентября. 40 производителей Тюменской области представят свою продукцию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Посетители экспозиции узнают, как развивались предприятия АПК региона. Гостям расскажут о производителях мороженого. Добавим, оформление выставочного пространства посвящено 80-летию Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , сельхозпроизводители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 25.09.2024Отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах Тюменской области
10:13 25.09.2024Три молодых фельдшера приступили к работе в Аромашевской районной больнице
10:02 25.09.2024Жителей Казанского района приглашают на концерт в поддержку СВО
09:39 25.09.202440 тюменских компаний представят продукцию на выставке АПК в УФО