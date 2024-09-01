40 тюменских компаний представят продукцию на выставке АПК в УФО
Общество, 09:39 25 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
XII межрегиональная выставка АПК пройдет в Ханты-Мансийске с 26 по 28 сентября. 40 производителей Тюменской области представят свою продукцию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Посетители экспозиции узнают, как развивались предприятия АПК региона. Гостям расскажут о производителях мороженого. Добавим, оформление выставочного пространства посвящено 80-летию Тюменской области.