Юный боксёр из Тобольского района завоевал серебро всероссийских соревнований

Юный боксёр из Ворогушино Тобольского района Данис Аширбакиев стал серебряным призёром Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти заслуженного тренера России, полковника Г. А. Королëва.

Соревнования состоялись в Московской области. Данис выступил в возрастной группе 12-13 лет, весовая категория свыше 67 кг. Это уже третья победа школьника, сообщает администрация Тобольского района.