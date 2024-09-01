Юный боксёр из Тобольского района завоевал серебро всероссийских соревнований
Спорт, 17:32 24 сентября 2024
Юный боксёр из Ворогушино Тобольского района Данис Аширбакиев стал серебряным призёром Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти заслуженного тренера России, полковника Г. А. Королëва.
Соревнования состоялись в Московской области. Данис выступил в возрастной группе 12-13 лет, весовая категория свыше 67 кг. Это уже третья победа школьника, сообщает администрация Тобольского района.