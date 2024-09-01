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Юный боксёр из Тобольского района завоевал серебро всероссийских соревнований

Спорт, 17:32 24 сентября 2024

Юный боксёр из Ворогушино Тобольского района Данис Аширбакиев стал серебряным призёром Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти заслуженного тренера России, полковника Г. А. Королëва.

Соревнования состоялись в Московской области. Данис выступил в возрастной группе 12-13 лет, весовая категория свыше 67 кг. Это уже третья победа школьника, сообщает администрация Тобольского района.

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