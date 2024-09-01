Отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение о начале отопительного периода 2024-2025 годов принято во всех муниципалитетах Тюменской области. В целом готовность жилищно-коммунального комплекса составляет 98,5 %, сообщает информационный центр регионального правительства.

На Тюменских и Тобольской ТЭЦ отремонтировано генерирующее и теплофикационное оборудование, подготовлены к работе более 1 тыс. 300 котельных, модернизированы около 29 км тепловых сетей, сформированы запасы резервных видов топлива.

Обеспечена готовность к зимним условиям более 800 объектов водоснабжения и почти 400 объектов водоотведения. Заменены 38 км водопроводных и 14 км канализационных сетей. Специалисты завершили работы по обслуживанию и текущему ремонту 36 тысяч км электрических сетей и более 11 тысяч трансформаторных подстанций.

"На особом контроле правительства Тюменской области находится исполнение плана технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей, утвержденного решением регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Реконструкция и строительство электросетевых объектов осуществляются в установленные сроки", – прокомментировал директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Тегенцев.

Проверка готовности теплоснабжающих организаций будет полностью завершена до 1 ноября.