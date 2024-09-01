В Тюменской области вырос спрос на страхование от укусов клещей

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Спрос на страховые полисы от укусов клещей в Тюменской области вырос по сравнению с прошлым годом. Так, в отделениях Почты России за девять месяцев 2023 года тюменцы приобрели 2 тыс. 692 полиса, а с начала 2024 года – 3 тыс. 220, сообщили в пресс-службе компании.

Пик продаж пришёлся на летние месяцы — в июне и июле жители региона оформляли по 1 тыс. 100 страховок. Хотя традиционно продажи страхования "Антиклещ" стартуют в апреле – мае.

"Мы связываем эту тенденцию с особенностью погоды в регионе в этом году: весна выдалась холодной, из-за чего тюменцы не торопились выезжать на природу", — отметил директор регионального управления Почты России Виктор Валов.

Тюменцы могут оформить страховые полисы от укусов клещей четырёх крупных страховщиков региона. Они стоят в пределах 390 рублей на год, при этом гарантируют застрахованному человеку получение необходимой медицинской помощи. Сумма страхового покрытия — до 2 млн руб.

Прибрести страховой полис можно как для себя, так для любого члена семьи. Для этого ему достаточно сообщить оператору почтового отделения полное имя, дату рождения и контактный телефон. Для оформления полиса клиенту понадобится паспорт.