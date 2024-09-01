Тюменскую короткометражку покажут на всероссийских фестивалях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Короткометражный фильм "Роби" покажут на VI Всероссийском фестивале образовательного кино "Взрослеем вместе" в Челябинске. Он посвящен раскрытию традиционных духовно-нравственных ценностей и пройдет с 8 октября по 8 ноября, сообщает областной Центр развития цифрового капитала.

Также картина отобрана на VIII Всероссийский фестиваль социального кино "Шередарь", который продлится с 27 сентября по 3 октября во Владимире и Владимирской области. В программе — фильмы из России, Узбекистана, Казахстана и Израиля.

Напомним, что по сюжету неудачливый аниматор детских праздников Игорь, вынужден сделать костюм робота из подручных средств, чтобы сохранить работу. Но у него не получается и его все же увольняют. В таком виде мужчину встречает одинокий соседский мальчик Лева, который начинает искренне верить, что встретил самого настоящего робота и дает ему имя Роби. Лева хочет, чтобы его новый друг выступил с ним на школьном концерте вместо его вечно занятых родителей. Режиссером ленты выступил Владимир Мотырев.