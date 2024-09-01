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Тепло в дома тюменцев поступает по графику

Общество, 14:26 26 сентября 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 380 потребителей уже получили тепло в свои дома с начала отопительного сезона в Тюмени. К концу дня 26 сентября их количество увеличится до 4 тыс., сообщает пресс-служба городской администрации.

Все котельные переведены в отопительный режим работы и запускаются по графику. Специалисты ежедневно мониторят ситуацию, все возникающие в процессе неполадки оперативно устраняют.

Напомним, включение отопления в Тюмени проводится поэтапно. 26 сентября тепло поступит в дома в контуре ТЭЦ-2.

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# отопительный сезон , теплоснабжение

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