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В Сладковском районе лидер уборочной кампании собрал 3480 тонн зерна

Экономика, 14:48 26 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 480 т зерна собрали с 1,1 тыс. га сотрудники предприятия "Агросервис" Сладковского района. Урожайность составила 30 центнеров с гектара. Это первое хозяйство, завершившее уборочную кампанию, сообщил глава муниципального образования Александр Иванов.

"Коллектив добился замечательных результатов в сборе урожая. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что основой ваших трудовых побед являются профессионализм, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям", - подчеркнул глава.

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# АПК , Сладковский район , уборочная кампания

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