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Рекордное количество заявок поступило от тюменской молодежи на конкурс "Студент года"

Общество, 18:29 26 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 заявок поступило на региональный этап конкурса "Студент года-2024". Это рекордное количество участников, сообщает Студсовет Тюменской области.

Сейчас для инициативной молодежи проходят отборочные мероприятия. Конкурсные испытания состоят из трех этапов: самопрезентации, собеседования и решения кейса. В кейсе два блока — тестирование по истории России, в том числе по истории Тюменской области, и ситуативная задача.

В каждой из 30 номинаций определят победителей. Также предусмотрены специальные призы для студентов-педагогов и медиков. Гран-при получат учащиеся университетов, колледжей и техникумов.

"Желаю не останавливаться на достигнутом и идти вперёд. Пусть этот конкурс будет для вас полезным опытом в жизни и учёбе, ступенькой на пути к успешной карьере", - сказал начальник управления молодёжной политики и общественных проектов департамента общественных связей Тюменской области Владислав Татаринцев.

За ходом испытаний можно следить в канале Студцентра региона.

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# Студент года , студенты

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