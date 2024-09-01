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Очередную партию гумпомощи отправили волонтеры областной думы в зону СВО

Общество, 14:26 27 сентября 2024

ТГ-канал Фуата Сайфитдинова | Фото: ТГ-канал Фуата Сайфитдинова

Новую партию помощи направили на фронт депутаты Тюменской областной думы в рамках работы волонтерского центра "От сердца к сердцу". Об этом сообщил председатель Фуат Сайфитдинов в своих соцсетях.

ТГ-канал Фуата Сайфитдинова | Фото: ТГ-канал Фуата Сайфитдинова

Машину загрузили самыми необходим: это 16 маскировочных сетей, утепленная экипировка, обогреватели, стиральная машина, перевязочные наборы, окопные свечи, посуда, хозтовары, средства гигиены, гостинцы для для бойцов. Дополнили посылки сборником детских стихов, в который вошли произведения победителей регионального конкурса "Надежный тыл". "Уверен, они поднимут боевой дух бойцов, придадут им силы", - отметил Фуат Сайфитдинов.

ТГ-канал Фуата Сайфитдинова | Фото: ТГ-канал Фуата Сайфитдинова

Глава депутатского корпуса поблагодарил всех неравнодушных за помощь в формировании груза. "Помогать – самое малое, что мы можем сделать для ребят. Находясь на передовой, они должны знать, что за ними крепкой и надежной опорой стоим все мы", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.

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# гуманитарная помощь , облдума , СВО , Фуат Сайфитдинов

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