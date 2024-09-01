Более чем на 15 % снизилось количество наркопреступлений в Тюменской области с начала 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 15 % снизилось количество наркопреступлений в Тюменской области за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии.

Общая раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за отчетный период возросла с 63 % до 69,8 %. Из незаконного оборота изъято более 152 кг наркотических средств.

Такой ключевой для оценки наркоситуации в регионе показатель, как распространенность наркомании среди населения, за 8 месяцев 2024 года уменьшился на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Количество отравлений наркотиками за отчетный период снизилось более чем на 16 процентов, при этом отравлений с летальным исходом стало меньше почти на восемь процентов. Еще один позитивный момент – не зарегистрировано случаев смертельных отравлений среди несовершеннолетних. Очень важно сохранить эту тенденцию", – подчеркнул Александр Моор.