Более чем на 15 % снизилось количество наркопреступлений в Тюменской области с начала 2024 года
Более чем на 15 % снизилось количество наркопреступлений в Тюменской области за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии.
Общая раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за отчетный период возросла с 63 % до 69,8 %. Из незаконного оборота изъято более 152 кг наркотических средств.
Такой ключевой для оценки наркоситуации в регионе показатель, как распространенность наркомании среди населения, за 8 месяцев 2024 года уменьшился на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"Количество отравлений наркотиками за отчетный период снизилось более чем на 16 процентов, при этом отравлений с летальным исходом стало меньше почти на восемь процентов. Еще один позитивный момент – не зарегистрировано случаев смертельных отравлений среди несовершеннолетних. Очень важно сохранить эту тенденцию", – подчеркнул Александр Моор.