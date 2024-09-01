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Тюменский клуб "Рубин" проведет выездные матчи в Татарстане

Спорт, 16:32 29 сентября 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Три матча второй выездной серии нового сезона ВХЛ с участием тюменского ХК "Рубин" состоятся в начале октября в Татарстане. 1 октября в Альметьевске тюменцы сыграют с "Нефтяником", 3 октября - с "Барсом" в Казани, а в Набережных Челнах встретятся с местным клубом "Челны".

Как пишет "Вслух.ру", тюменская команда под руководством нового главного тренера Дмитрия Андреева уверенно начала сезон. По итогам выездной и домашней серий тюменцы входят в первую десятку из 33 клубов.

Всего в регулярном чемпионате, который продлится до 18 марта, команды ВХЛ проведут по 64 матча, половину из них — на своем поле. 16 сильнейших команд продолжат борьбу в плей-офф.

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# ХК Рубин , хоккей

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