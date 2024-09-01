Бадма Башанкаев дал высокую оценку работе онкологической службы Тюменской области

| Фото: Александр Аксенов | Фото: Александр Аксенов

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья Бадма Башанкаев дал высокую оценку работе онкологической службы Тюменской области.

Напомним, 27 сентября в правительстве Тюменской области состоялось рабочее совещание на тему "Резервы повышения эффективности мероприятий федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Участие в нем принял глава региона Александр Моор. Он рассказал о том, какое внимание уделено вопросам и совершенствования онкологической службы и развитию системы здравоохранения в целом.

"Онкологическую службу Тюменской области оцениваем на четыре с плюсом, пять с минусом. Это очень хороший показатель. Видна кропотливая работа команды, деликатное, внимательное, поступательное, конструктивное отношение губернатора. Он нашел время и провел с нами первую половину сессии, выслушал доклады, я видел, как он записывал цифры в блокнот. Уверен, что по результатам нашей конференции состоится отдельное совещание, где будет разбор полетов", — рассказал Бадма Башанкаев.

| Фото: Александр Аксенов | Фото: Александр Аксенов

Отвечая на вопрос о том, на что стоит обратить внимание в развитии онкологической службы в регионе, Бадма Башанкаев посоветовал врачам чаще выезжать обучаться дополнительным методам диагностики, врачам первичного звена — больше внимания уделять локализации онкологии, доступной к просмотру.

Отдельно председатель комитета Госдумы по охране здоровья обратился к жителям Тюменской области и напомнил о том, что диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях помогает диспансеризация.

"Россия — единственная страна, предоставляющая бесплатную диспансеризацию в зависимости от возраста. Это позволяет, как можно раньше выявить не только сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет или какие-либо проблемы после ковида. Основная задача — ранняя диагностика предраковых и раковых заболеваний", — подчеркнул он.

Он напомнил, что по закону работодатель обязан предоставит один рабочий день для прохождения диспансеризации. Рабочее время оплачивается.

| Фото: Александр Аксенов | Фото: Александр Аксенов

На рабочем совещании произошел обмен лучшими практиками, сказал заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее" Наталья Шевчик. Она отметила, что в регионе сделаны большие шаги по доступности онкологической помощи. Так, в области появились центры амбулаторной онкологической помощи. В каждой поликлинике есть кабинет раннего выявления заболевания. В нем выдают направления на анализы крови на онкомаркеры.

"Сегодня сделан большой рывок и в обеспечении дорогостоящими лекарствами на первичном уровне. Есть возможность наблюдать пациентов по месту жительства. При этом они могут получить все виды медицинской помощи на втором и третьем. Диагностика, которая существует в регионе, признана самодостаточной, полноценной. Все годы мы шли к этому. С 2011 года Тюменская область первой в России внедрила скрининги онкологических заболеваний. Теперь их делают по всей стране. Понимаем, что национальные проекты работают. Мы хотим, чтобы люди были более привержены курсу раннего выявления, чтобы пациенты, у которых выявили онкозаболевание, не боялись идти в поликлинику. Мы один из регионов с высокой обеспеченностью врачами-онкологами", — добавила Наталья Шевчик.

Инна Пахомова