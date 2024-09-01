Бадма Башанкаев дал высокую оценку работе онкологической службы Тюменской области
Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья Бадма Башанкаев дал высокую оценку работе онкологической службы Тюменской области.
Напомним, 27 сентября в правительстве Тюменской области состоялось рабочее совещание на тему "Резервы повышения эффективности мероприятий федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Участие в нем принял глава региона Александр Моор. Он рассказал о том, какое внимание уделено вопросам и совершенствования онкологической службы и развитию системы здравоохранения в целом.
"Онкологическую службу Тюменской области оцениваем на четыре с плюсом, пять с минусом. Это очень хороший показатель. Видна кропотливая работа команды, деликатное, внимательное, поступательное, конструктивное отношение губернатора. Он нашел время и провел с нами первую половину сессии, выслушал доклады, я видел, как он записывал цифры в блокнот. Уверен, что по результатам нашей конференции состоится отдельное совещание, где будет разбор полетов", — рассказал Бадма Башанкаев.
Отвечая на вопрос о том, на что стоит обратить внимание в развитии онкологической службы в регионе, Бадма Башанкаев посоветовал врачам чаще выезжать обучаться дополнительным методам диагностики, врачам первичного звена — больше внимания уделять локализации онкологии, доступной к просмотру.
Отдельно председатель комитета Госдумы по охране здоровья обратился к жителям Тюменской области и напомнил о том, что диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях помогает диспансеризация.
"Россия — единственная страна, предоставляющая бесплатную диспансеризацию в зависимости от возраста. Это позволяет, как можно раньше выявить не только сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет или какие-либо проблемы после ковида. Основная задача — ранняя диагностика предраковых и раковых заболеваний", — подчеркнул он.
Он напомнил, что по закону работодатель обязан предоставит один рабочий день для прохождения диспансеризации. Рабочее время оплачивается.
На рабочем совещании произошел обмен лучшими практиками, сказал заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее" Наталья Шевчик. Она отметила, что в регионе сделаны большие шаги по доступности онкологической помощи. Так, в области появились центры амбулаторной онкологической помощи. В каждой поликлинике есть кабинет раннего выявления заболевания. В нем выдают направления на анализы крови на онкомаркеры.
"Сегодня сделан большой рывок и в обеспечении дорогостоящими лекарствами на первичном уровне. Есть возможность наблюдать пациентов по месту жительства. При этом они могут получить все виды медицинской помощи на втором и третьем. Диагностика, которая существует в регионе, признана самодостаточной, полноценной. Все годы мы шли к этому. С 2011 года Тюменская область первой в России внедрила скрининги онкологических заболеваний. Теперь их делают по всей стране. Понимаем, что национальные проекты работают. Мы хотим, чтобы люди были более привержены курсу раннего выявления, чтобы пациенты, у которых выявили онкозаболевание, не боялись идти в поликлинику. Мы один из регионов с высокой обеспеченностью врачами-онкологами", — добавила Наталья Шевчик.
Инна Пахомова