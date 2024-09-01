89% составил уровень "цифровой зрелости" в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

89,3% при плановом значении 85,9% составил уровень "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы Тюменской области по итогам шести месяцев. Такие данные были озвучены на заседании президиума областного правительства региона под председательством главы региона Александра Моора.

В разрезе отраслей: городское хозяйство – 75,5%; общественный транспорт – 93,8%; здравоохранение – 92,3%; образование – 97,4%; государственное управление – 87,5%.

Также доля обращений тюменцев за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде в первом полугодии года составила 63,6%. Наиболее востребованными из них в данном периоде стали: назначение единовременных денежных выплат в случаях возникновения ЧС; запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе и предоставление справки о получении (неполучении) мер социальной поддержки, справки об отнесении семьи к категории многодетная семья.

"Достижение к 2030 году показателей "цифровой зрелости" определены указом президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Тюменская область превышает плановые показатели по большинству отраслей. Такой результат стал возможен благодаря налаженной активной работе по комплексному цифровому развитию региона, которая ведется нами на протяжении последних лет", - подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.