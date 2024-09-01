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Подросток на мопеде получил травмы в ДТП в Тобольске

Происшествия, 12:14 29 сентября 2024

Автомобиль Renault Symbol и мопед столкнулись вечером 28 сентября в микрорайоне Менделеева в Тобольске. Подросток, находившийся за рулем мопеда, доставлен с травмами в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, мопед, которым управлял 15-летний подросток, ехал по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Мопед подростку купили родители, хотя права управления он не имеет.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГАИ , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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