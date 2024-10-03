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"Поезд добра" проехал по шести селам Казанского района

Общество, 18:09 03 октября 2024

Пресс-служба администрации Казанского района | Фото: Пресс-служба администрации Казанского района

Передвижная акция "Поезд добра" охватила жителей шести отдаленных поселений Казанского района в рамках мероприятий ко Дню пожилого человека.

В составе бригады "поезда" - специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения. На базе сельских клубов они провели для жителей консультации по мерам социальной поддержки, организации правильного ухода за пожилыми, предоставления услуг соцобслуживания на дому, рассказали, как не стать жертвой мошенников.

В каждом поселении, где остановился "Поезд добра", совместно с со специалистами краеведческого музея, детской школы искусств, центра развития детей и районной библиотеки были организованы праздничные площадки и творческие мастер-классы. Для селян серебряного возраста выступили творческие коллективы, а в фойе клубов развернулась социальная лавка, сообщает пресс-служба администрации Казанского района.

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# Казанский район , пожилые люди , социальная поддержка

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