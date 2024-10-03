В Тюменской области стартовала кампания по кибербезопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кампания по кибербезопасности стартовала в Тюменской области. Акцию "Клади трубку" проводят Банк России, полиция и прокуратура.

Как сообщает отделение Банка России по Тюменской области, за второй квартал по России зафиксировали 257 тыс. операций без согласия клиентов. Объем похищенных денег достиг 4,8 млрд рублей. Вместе с тем банки отразили 16,3 млн попыток хищений на сумму 2,3 трлн рублей, активно применяя антифрод-системы.

"Телефонные аферисты при обмане граждан чаще всего представляются сотрудниками силовых структур или Центробанка. Главная цель акции – научить людей распознавать телефонных мошенников и немедленно прерывать разговор с ними. Главные признаки - незнакомый человек говорит, что по вашей карте зафиксирована подозрительная операция и нужно срочно перевести деньги на специальный безопасный счет, на вас оформлен кредит, просит помочь задержать преступников, гарантирует супердоход от инвестиций и самое главное – продиктовать код из смс-сообщения. Запомните золотое правило – сразу же прервите разговор и положите трубку", – рассказал эксперт отделения Банка России по Тюменской области Максим Сундуков.

Представитель регулятора напомнил о том, в телефонном разговоре нельзя никому сообщать свои персональные данные, данные банковских карт, любые коды и пароли и ни в коем случае переводить деньги по указаниям посторонних лиц.