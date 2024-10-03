Более половины жителей Тюмени всегда имеют при себе наличные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наличные деньги имеют при себе 52 % жителей Тюмени. Причем чаще это мужчины, чем женщины – 57 % против 47 % соответственно. Отдают предпочтение расчетам в купюрах горожане старше 45 лет и зарабатывающие от 50 тыс. рублей и выше, сообщается в результатах опроса сервиса Superjob.

35 % опрошенных рассказали, что носят в кошельке до трех тыс. рублей и лишь 1 % — более 20 тыс. рублей. За 14 лет инфляция составила более 160 %, средняя сумма в кошельках выросла с двух тыс. до пяти тыс. рублей.

Вместе с тем, каждый третий житель Тюмени до 34 лет не носит с собой наличных денег. А среди тюменцев от 35 до 44 лет - каждый четвертый.