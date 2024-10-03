Тело пожилого рыбака нашли в Армизонском районе
Происшествия, 12:47 03 октября 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Тело 73-летнего жителя Армизонского района обнаружили в водоёме. 1 октября пенсионер ушёл на рыбалку и не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные.
Как рассказали в СУ СК РФ по Тюменской области, признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.
Проводится доследственная проверка, выполняются проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.