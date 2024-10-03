  • 3 октября 20243.10.2024четверг
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-западный

Тело пожилого рыбака нашли в Армизонском районе

Происшествия, 12:47 03 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тело 73-летнего жителя Армизонского района обнаружили в водоёме. 1 октября пенсионер ушёл на рыбалку и не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тюменской области, признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Проводится доследственная проверка, выполняются проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 03.10.2024Мать и пятилетняя дочь пострадали в аварии на автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский
12:47 03.10.2024Тело пожилого рыбака нашли в Армизонском районе
12:25 03.10.2024Три килограмма "синтетики" изъяла полиция у наркосбытчка в Тюмени
10:00 03.10.2024Чиновника правительства ХМАО подозревают в мошенничестве при закупках автобусов по завышенным ценам