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Мать и пятилетняя дочь пострадали в аварии на автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский

Происшествия, 13:09 03 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30-летняя водитель автомобиля KIA Ceed и ее пятилетняя дочь пострадали в аварии на 2-м км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский 3 октября. У обеих диагностировали травмы головы.

"По предварительным данным, водитель иномарки при перестроении не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждение. Девочка находилась на заднем пассажирском сиденье в автокресле, пристегнутая ремнями безопасности", - рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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