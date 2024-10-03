Мать и пятилетняя дочь пострадали в аварии на автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30-летняя водитель автомобиля KIA Ceed и ее пятилетняя дочь пострадали в аварии на 2-м км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский 3 октября. У обеих диагностировали травмы головы.

"По предварительным данным, водитель иномарки при перестроении не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждение. Девочка находилась на заднем пассажирском сиденье в автокресле, пристегнутая ремнями безопасности", - рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова