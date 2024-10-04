  • 4 октября 20244.10.2024пятница
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер южный

Многодетные тюменцы получают удостоверения через Госуслуги

Общество, 11:40 04 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пилотный проект Минцифры по внедрению цифрового удостоверения многодетной семьи стартовал в Тюменской области 1 октября. Сейчас идет период тестирования, сообщает пресс-служба регионального департамента соцразвития.

Если семья состоит на учете как многодетная, электронный документ сформируется автоматически в виде уникального QR-кода в личном кабинете на портале Госуслуг. Удостоверение будет доступно всем членам семьи, у кого есть подтвержденная учетная запись.

Цифровой документ упростит подтверждение права на льготы, например, для входа в музеи, на выставки и т.д. Для этого достаточно будет показать сохраненный QR-код.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# госуслуги , многодетные семьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 04.10.2024С историей чайной торговли знакомят тюменцев в музее-усадьбе Колокольниковых
11:40 04.10.2024Многодетные тюменцы получают удостоверения через Госуслуги
11:29 04.10.2024Церемонию очищения пройдут тюменцы на фестивале коренных малочисленных народов Севера
11:18 04.10.202416 врачей и медсестер усилили коллектив больницы в Нижней Тавде