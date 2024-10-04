Многодетные тюменцы получают удостоверения через Госуслуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пилотный проект Минцифры по внедрению цифрового удостоверения многодетной семьи стартовал в Тюменской области 1 октября. Сейчас идет период тестирования, сообщает пресс-служба регионального департамента соцразвития.

Если семья состоит на учете как многодетная, электронный документ сформируется автоматически в виде уникального QR-кода в личном кабинете на портале Госуслуг. Удостоверение будет доступно всем членам семьи, у кого есть подтвержденная учетная запись.

Цифровой документ упростит подтверждение права на льготы, например, для входа в музеи, на выставки и т.д. Для этого достаточно будет показать сохраненный QR-код.