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Модульный фельдшерско-акушерский пункт открыли в Викуловском районе

Общество, 16:19 03 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Модульный фельдшерско-акушерский пункт открыли в Викуловском районе. В новом ФАПе медицинскую помощь смогут получить не только жители села Нововяткино, но и соседних деревень, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Здесь так уютно, светло и удобно работать! В нашем ФАПе появилось современное оборудование, которого раньше не было: дефибриллятор, сенсорный электрокардиограф, одеяло с подогревом и щит для транспортировки больных", - рассказала акушерка с 36-летним стажем Ирина Старостина.

Медицинский пункт подключен к интернету, что позволяет с рабочего места назначать анализы, записывать на обследования, видеть результаты и проводить телеконсультации с врачами из Областной больницы № 4.

Ранее по программе модернизации ФАП получил санитарный транспорт. В Нововяткино сегодня проживает 253 человека. В ноябре на работу выйдет фельдшер из декретного отпуска.

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# Викуловский район , здравоохранение , ФАП

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