Один человек пострадал в аварии на трассе Тюмень – Омск
Происшествия, 22:08 03 октября 2024
| Фото: Противопожарная служба Тюменской области
Один человек пострадал в аварии на 321-м км трассы Тюмень – Омск 3 октября. Здесь столкнулись автомобиль Renault Logan и грузовая машина MAN.
Как сообщает противопожарная служба Тюменской области, пострадавшего деблокировали с использованием гидравлического инструмента и передали бригаде скорой помощи.
На место происшествия прибыли работники отдельных постов № 217 с. Тушнолобово, № 207 с. Равнец вместе с представителями МЧС России по Тюменской области.