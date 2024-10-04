Один человек пострадал в аварии на трассе Тюмень – Омск

| Фото: Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Один человек пострадал в аварии на 321-м км трассы Тюмень – Омск 3 октября. Здесь столкнулись автомобиль Renault Logan и грузовая машина MAN.

Как сообщает противопожарная служба Тюменской области, пострадавшего деблокировали с использованием гидравлического инструмента и передали бригаде скорой помощи.

На место происшествия прибыли работники отдельных постов № 217 с. Тушнолобово, № 207 с. Равнец вместе с представителями МЧС России по Тюменской области.