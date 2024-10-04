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В Упоровском районе хозяйства собрали урожай с 91 % посевных площадей

Экономика, 12:02 04 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урожай с площади 49 тыс. га убрали хозяйства в Упоровском районе. Это 91 % от запланированного объема, сообщает администрация муниципального образования.

Лидеры по обмолоту: комбайнер Константин Семенов агрофирмы "КРиММ", который собрал 4 тыс. 844 т зерновых, а также сотрудник СПК "Емуртлинский" Александр Кокшаров с показателем 2 тыс. 297 т.

"С начала уборочной кампании аграрии Упоровского района демонстрируют высокие темпы, стремясь в максимально сжатые сроки собрать урожай. Каждый день, проведенный в поле, играет важную роль, ведь от этого зависит не только эффективность работы сельхозпредприятий, но и продовольственная безопасность региона", - уточняется в сообщении.

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# АПК , уборочная кампания , Упоровский район

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