В Упоровском районе хозяйства собрали урожай с 91 % посевных площадей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урожай с площади 49 тыс. га убрали хозяйства в Упоровском районе. Это 91 % от запланированного объема, сообщает администрация муниципального образования.

Лидеры по обмолоту: комбайнер Константин Семенов агрофирмы "КРиММ", который собрал 4 тыс. 844 т зерновых, а также сотрудник СПК "Емуртлинский" Александр Кокшаров с показателем 2 тыс. 297 т.

"С начала уборочной кампании аграрии Упоровского района демонстрируют высокие темпы, стремясь в максимально сжатые сроки собрать урожай. Каждый день, проведенный в поле, играет важную роль, ведь от этого зависит не только эффективность работы сельхозпредприятий, но и продовольственная безопасность региона", - уточняется в сообщении.