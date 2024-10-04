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В Тюмени задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Происшествия, 12:13 04 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники ППС в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Вечером на улице Велижанской они остановили для проверки документов молодого человека 1997 года рождения. В ходе беседы с полицейскими гражданин заметно нервничал. На вопросы полицейских тюменец признался, что имеет при себе запрещенные вещества. Патрульные приняли решение о проведении досмотра. В присутствии понятых сотрудники ОБППСП изъяли комок серого пластилина. В пластилине находился пакетик с порошком белого цвета, обмотанный серебристой фольгой. Экспертиза установила, что это мефедрон массой более трех граммов. Злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик бесконтактным способом для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.

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