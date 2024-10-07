В Тобольске отреставрируют памятник архитектуры XVIII века

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Ремонтно-реставрационные работы пройдут на объекте "Дом Неводчикова" (ул. Хохрякова, 10) в Тобольске. Проект реализуют за счет средств муниципального бюджета, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Дом Неводчикова принадлежит городской застройке конца XVIII века. Он выстроен в стиле классицизма. Здание неоднократно переделывалось. Сейчас дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Несколько необычно, с явным отступлением от регламента, решена разбивка главного фасада: в восемь оконных осей, что может объясняться условиями отдаленной провинции и требованиями быта, отмечается в издании "Архитектурное наследие Тюменской области".