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Тюменец в лесу нанёс смертельные травмы собутыльнику

Происшествия, 17:32 04 октября 2024

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Тюменца, нанёсшего смертельные травмы собутыльнику, ждёт суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. 32- летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 25 августа обвиняемый выпивал в компании своего приятеля и его сожительницы в лесном массиве недалеко от ул. Мельзаводской.

Между мужчинами произошла ссора и обвиняемый нанёс приятелю не менее семи ударов руками и ногами по голове, после чего ушёл домой.

Потерпевший и его сожительница легли спать, а утром женщина обнаружила его без признаков жизни. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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# суд , уголовное дело

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