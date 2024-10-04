Тюменец в лесу нанёс смертельные травмы собутыльнику
Происшествия, 17:32 04 октября 2024
| Фото: УМВД Тюменской области
Тюменца, нанёсшего смертельные травмы собутыльнику, ждёт суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. 32- летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
По версии следствия, вечером 25 августа обвиняемый выпивал в компании своего приятеля и его сожительницы в лесном массиве недалеко от ул. Мельзаводской.
Между мужчинами произошла ссора и обвиняемый нанёс приятелю не менее семи ударов руками и ногами по голове, после чего ушёл домой.
Потерпевший и его сожительница легли спать, а утром женщина обнаружила его без признаков жизни. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.