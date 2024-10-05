Семьи из других регионов выбирают для реабилитации тюменский "Родник"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

1 тыс. 700 детей с особенностями здоровья прошли реабилитацию в тюменском центре "Родник". Около 40 семей приехали из ХМАО-Югры, ЯНАО, Курганской области и других субъектов страны.

Родители выбирают "Родник" из-за широкого спектра современных методов реабилитации и абилитации детей с различными патологиями нервной, костно-мышечной системы, задержкой психоречевого развития, сахарным диабетом, расстройствами аутистического спектра, нарушениями речи. Здесь ребята могут пройти медицинскую, психолого-педагогическую и другие виды реабилитации в одном месте.

За 25 лет в центре выработана устойчивая инклюзивная культура. Это не только доступная среда, включая специализированные уличные площадки, лифты, спецподъемники, но и доброжелательная атмосфера и готовность специалистов центра к работе с особыми детьми — адаптация образовательных программ, подготовка педагогов, умение вовлечь в групповую работу всех ребят.

"Штат укомплектован детским врачом-эндокринологом, неврологом, — комментирует руководитель центра Елена Шмакова. — При этом мы практикуем ненавязчивую реабилитацию. Все устроено так, что ребенок не замечает, что за ним наблюдают, а реабилитационные мероприятия встроены в процесс".

Для каждого ребенка специалисты подбирают индивидуальный комплекс занятий и процедур: аппаратная физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, лечебная физкультура, массаж, водолечение, грязелечение, спелеотерапия. С детьми работают психологи, логопеды, социальные педагоги, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели по АФК и другие специалисты.

В 2024 году центр дополнительно оснастили роботизированным комплексом "OMEGO" для тренировки ног; механотерапевтической установкой с сенсорным управлением "Ормед – профессионал" и новой релаксирующей галокамерой "Подводный мир", сообщает пресс-служба учреждения.