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Документальный фильм о врачах скорой помощи снимают в Тюмени

Общество, 16:37 05 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К съемкам документального фильма о работе врачей скорой помощи приступили в Тюмени. Режиссером фильма, который имеет рабочее название "Вызов", является Дарья Клиросова. Она стремится познакомить зрителей с совершенно разными ежедневными задачами тюменских медиков, их мотивацией, стремлениями, страхами и интересами.

В сентябре героями фильма стали врачи скорой Владимир Межаков и Лилия Тимербаева. Молодые медики занимают активную жизненную позицию: не только помогают людям в рабочее время, участвуют в профессиональных конкурсах, но и занимаются популяризацией и обучением земляков навыкам оказания первой помощи.

Проект можно считать своеобразным наблюдением за жизнью и рабочими моментами медиков. Чтобы раскрыть профессию героев, съемочная команда совместно с пресс-службой Отделения скорой помощи города будет сопровождать бригады скорой во время рабочих смен.

"Для меня важно, чтобы этот проект позволил зрителям идентифицировать себя с героями ленты. Желаю, чтобы сократилась дистанция между населением и представителями медицинской профессии. Я сталкивалась с мнением, что врачи не чувствительны и не эмпатичны. Это абсолютная неправда. Мне хочется поставить точку в таком представлении и показать, насколько слаженные алгоритмы предусмотрены в работе наших героев. Акцент будет сделан на главной миссии медиков — помощи людям", — рассказала редакции Moi-portal.ru Дарья Клиросова.

Герои кинокартины в рабочее время помогают людям, а свободное время посвящают спорту и творчеству. Например, Владимир любит отправляться в сплавы по рекам и озерам, кататься на горных лыжах и заниматься сноукайтингом. Лилии по душе вокал и игра на фортепиано. Помимо музыки, она предпочитает скалолазание, треккинг и хайкинг.

Зрители смогут увидеть врачей скорой помощи такими, какими они есть — открытыми, ответственными, порой уставшими, любящими и настоящими. Съемки будут проходить на протяжении всего октября. Затем специалисты приступят к этапу постпродакшна в ноябре. По планам премьера документального фильма состоится в конце ноября - начале декабря 2024 года.

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# документальное кино , скорая помощь

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