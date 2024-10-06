Госавтоинспекция усилит профилактические меры на дорогах области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий примут сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в октябре. Это связано с ростом аварийных ситуаций на дорогах региона в начале осени, сообщает пресс-служба ведомства.

"В сентябре в регионе произошло 66 ДТП с участием пешеходов, пять из них погибли, 65 ранены. Число погибших в первый месяц осени выросло, а большинство аварий с их участием пришлось на темное время суток", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В связи с этим специалисты совместно с волонтерами и родителями проведут около школ мониторинг использования детьми светоотражающих элементов. В этом году все первоклассники Тюменской области получили световозвращающие брелки в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения".

В дополнение сотрудники Госавтоинспекции призывают тюменских родителей провести с ребятами профилактические беседы на тему соблюдения правил дорожного движения.