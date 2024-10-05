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Две бригады тушили пожар в Ялуторовском районе

Происшествия, 10:07 05 октября 2024

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Нежилой дом размером 6х8 метров горел в селе Заводопетровское в Ялуторовском районе 4 октября.

Вызов поступил на пульт диспетчера в 19 часов 37 минут. Огнем была охвачена вся площадь строения. Совместно с представителями МЧС России по Тюменской области в тушении были задействованы посты противопожарной службы № 139 села Заводопетровское и №138 села Коктюль.

Обстоятельства возгорания выясняются, сообщает пресс-служба Противопожарной службы Тюменской области.

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# пожар , Ялуторовский район

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