В Тюмени открыли для транспорта путепровод в микрорайоне Казарово

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта открыли на путепроводе в микрорайоне Казарово Тюмени. Ремонт путепровода на 18 км Обхода выполняют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты заменили гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на пролётных строениях путепровода, установили полиуретановые деформационные швы закрытого типа на опорах №2-4, организовали пришовные зоны на деформационных швах на опорах №1 и №5. Выполненные работы позволили открыть обновлённый путепровод для движения транспорта, сообщает пресс-служба департамента экономики Тюменской области.

Необходимо завершить еще несколько важных этапов. Рабочие выполнят замену асфальтобетонного покрытия на служебных проходах, отремонтируют бетонные поверхности консольной части пролётных строений путепровода и заменят перильное ограждение. Эти работы пройдут без ограничения движения транспорта.

Напомним, благодаря нацпроекту в 2024 году на Обходе Тюмени отремонтировали путепровод на пересечении с Салаирским трактом и левую сторону моста через р. Тура возле Метелёво.