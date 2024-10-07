  • 7 октября 20247.10.2024понедельник
  • В Тюмени 3..5 С 0 м/с ветер юго-западный

Золотых молодоженов чествовали в Год семьи в Армизонском районе

Общество, 17:43 07 октября 2024

Администрация Армизонского района | Фото: Администрация Армизонского района

Вадима и Елену Какановых поздравили с 50-летием супружеской жизни в Армизонском отделе ЗАГС.

"Золотых молодоженов" поздравили заместитель главы района по социальным вопросам Юлия Костюнина, а также родные и близкие пары. Как и 50 лет назад, супруги поставили свои подписи в памятном документе и исполнили "первый" танец, сообщает пресс-служба администрации Армизонского района.

Администрация Армизонского района | Фото: Администрация Армизонского района

Напомним, по решению губернатора Тюменской области Александра Моора, супружеским парам к одной из юбилейных дат, начиная с 50 лет совместной жизни, положена единовременная выплата от 20 до 45 тыс. рублей. Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в регионе не менее 5 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Армизонский район , Год семьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:14 07.10.2024Новую концепцию к новогодним праздникам опубликовала администрация Тюмени
20:23 07.10.2024Народный праздник "Капуста-барыня" прошел в Ялуторовском остроге
19:49 07.10.2024Юные тюменцы вошли в сводный коллектив детского хора России
19:18 07.10.2024На дороге в Абатском районе заменили асфальтобетонное покрытие