Золотых молодоженов чествовали в Год семьи в Армизонском районе

| Фото: Администрация Армизонского района | Фото: Администрация Армизонского района

Вадима и Елену Какановых поздравили с 50-летием супружеской жизни в Армизонском отделе ЗАГС.

"Золотых молодоженов" поздравили заместитель главы района по социальным вопросам Юлия Костюнина, а также родные и близкие пары. Как и 50 лет назад, супруги поставили свои подписи в памятном документе и исполнили "первый" танец, сообщает пресс-служба администрации Армизонского района.

| Фото: Администрация Армизонского района | Фото: Администрация Армизонского района

Напомним, по решению губернатора Тюменской области Александра Моора, супружеским парам к одной из юбилейных дат, начиная с 50 лет совместной жизни, положена единовременная выплата от 20 до 45 тыс. рублей. Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в регионе не менее 5 лет.