В Тюменской области снижается количество уклонистов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Количество уклонистов от призыва в армию в Тюменской области сокращается с каждым годом. Не исключено, что это вызвано увеличением штрафа за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей.

Об этом заявил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков на брифинге с журналистами 7 октября.

"Сейчас многие организации и силовые структуры требуют военный билет. Без прохождения срочной службы на работу не возьмут", - пояснил он.

Для тех, кто не хочет проходить службу в армии, существует альтернативная служба. Осенью на нее из региона отправятся семь человек. Из года в год эта цифра практически не меняется.

"Еще хочу отметить, что за последние 10 лет у нас изменилось общество. И сегодня на службу идут почти 70 процентов парней, получивших среднее специальное образование. Они имеют свое мнение и знания, которыми могут делиться", - резюмировал Сергей Чирков.

С 1 октября по 31 декабря в ряды Вооруженных сил России призовут чуть более двух тысяч тюменцев. Они будут служить Родине во всех родах и видах войск РФ.

Напомним, с октября за неявку без уважительной причины по повестке штраф составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Если призывник переехал в другой регион, но не сообщил об этом в военкомат, ему придется выплатить от 10 до 20 тыс. рублей. Штраф при сокрытии изменений своих учетных данных, составит от 1 до 5 тыс. рублей.

Виктория Макарова