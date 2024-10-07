Юные тюменцы вошли в сводный коллектив детского хора России

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Учащиеся хорового отделения детской школы искусств им.В.В. Знаменского прошли региональный отбор и вошли в состав делегации от Тюменской области из 10 человек для участия в сводном коллективе в тысячу голосов детского хора России.

Отбор проходил на кафедре хорового дирижирования Тюменского государственного института культуры. Создание детского хора России стало первым проектом возрожденной в 2013 году общественной организации Всероссийское хоровое общество под эгидой Министерства культуры РФ.

“Детский хор России собирается вместе несколько раз в год и выступает на крупных мероприятиях. В ближайшее время ожидается поездка в декабре 2024 года”, – сообщает администрация Тюмени.