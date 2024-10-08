Делегация ишимцев посетила музей военной техники в Верхней Пышме для обмена опытом

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Жители Ишима готовятся к созданию памятника бронепоезду "Патриот", выпущенного в годы в Великой Отечественной войны силами местного депо. Для этого ишимская делегация посетила музей военной техники в Верхней Пышме, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения политической партии "Единая Россия".

Во главе делегации был член фракции "Единой России" Тюменской облдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Оружие Победы" Алексей Салмин. Экспонаты также изучили заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко, председатель Ишимской городской думы, член фракции "Единая Россия" Алексей Ипатенко, директор Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Любовь Нечаева и другие.

Среди экспонатов музея представлен бронепоезд с орудиями, пулеметами, зенитными установками. Он схож с тем, что был изготовлен в Ишиме. И в ишимском бронепоезде, и в том, что находится в экспозиции, использован один и тот же локомотив. К паровозу присоединялись бронеплощадки с зенитными пушками, пулеметами, что давало возможность успешно бороться с противником в воздухе, и на земле.

Установка бронепоезда "Патриот" в Ишиме станет третьим этапом партийного проекта "Оружие Победы", региональными координаторами которого являются члены фракции “Единой России” Юрий Баранчук и Алексей Салмин. Идейным вдохновителем проекта выступает руководитель фракции, первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов. Ранее в рамках партпроекта уже появились два уникальных памятника, свидетельствующие о трудовом и военном подвиге местных жителей - это торпедный катер в тюменском сквере Петра Потапова и десантный планер А-7 в заводоуковском парке Машиностроителей.

“Сегодня мы работаем прежде всего для молодого поколения. Историческая память - это важно, и если молодежь будет знать историю своих предков, то, по большому счету, мы сбережем свое будущее. И когда мы устанавливаем военную технику там, где она производилась в годы войны, это вызывает неподкупный интерес у разных поколений. Многим захочется вникнуть в тему поглубже и отправиться, например, в такой замечательный парк, чтобы увидеть и другие виды вооружения”, - поделился Алексей Салмин.

“Ишиму есть чем гордиться. Поэтому мы решили обратиться к ветеранам, главе города, железнодорожникам и общественникам с инициативой установить в городе памятник трудовому подвигу. Нас поддержали, и в 2025 году, в год 80-летнего юбилея Победы, в Тюменской области появится новый памятник", - отметил Андрей Артюхов.

Юрий Баранчук подчеркнул, что к строительству уже приступили. Большой вклад, по его словам, вносит Свердловская железная дорога, ее сотрудники обнаружили и передали оригинальные платформы времен Великой Отечественной войны.

Глава города Ишима, секретарь городского местного отделения “Единой России” Федор Шишкин уверен, что молодое поколение ишимцев должно знать историю своих предков, чтить и любить свой город. "Мы ждем установки нового памятника, посвященного труду ишимских железнодорожников в годы войны, это важно — увековечить подвиг земляков, чтобы подрастающее поколение знало, какой ценой далась Победа", - сказал глава Ишима.

Ранее в Ишиме был открыт музей локомотивного депо. Фракция "Единая Россия" Тюменской облдумы подарила новому музею копию картины "Митинг, посвященный отправке бронепоезда "Патриот" на фронт", которую написал художник Николай Хломенок и в 1943 году подарил коллективу депо. До 1958 года она находилась в красном уголке предприятия, затем была передана на хранение в Тюменский краеведческий музей.