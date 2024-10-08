Хозяин Mercedes в Тюмени накопил долги по штрафам в 37 тысяч рублей
Происшествия, 15:20 08 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушения ПДД задержали автоинспекторы в Тюмени. Собственник Mercedes накопил задолженность за 39 нарушений на сумму 37 тыс. рублей.
Из-за несвоевременной оплаты штрафов судебные приставы назначили дополнительно 39 тыс. рублей исполнительского сбора, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Чтобы судебные приставы не арестовали иномарку за долги, мужчина погасил задолженность в полном объеме.