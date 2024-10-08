"Кольцо событий" украсило Березовую рощу в Ишиме

| Фото: ТГ-канал Федора Шишкина | Фото: ТГ-канал Федора Шишкина

Работы по возведению малой архитектурной формы "Кольцо событий" в Березовой роще Ишима завершены, сообщил глава города Федор Шишкин в своих соцсетях.

"Поблагодарил бригаду бетонщиков-арматурщиков за оперативную и качественную работу. Уверен, совсем скоро роща станет еще одним местом притяжения горожан и гостей Ишима", - написал он.

Благоустройство рощи ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2023 году концепция дизайна победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.