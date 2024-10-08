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Жители Тюменской области оформили ипотек на 13 млрд 802 тысячи рублей за август

Экономика, 15:31 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 млрд 802 тыс. рублей составляет общий объём ипотек, оформленных жителями Тюменской области в августе 2024 года. На покупку жилья в новостройках в регионе за месяц получили 1 тыс. 208 ипотек, на вторичку – 2 тыс. 523, сообщается на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.

В среднем срок ипотеки увеличился до 25 лет 7 месяцев, тогда как в июле он был 29 лет 4 месяца. Выросла по сравнению с месяцем ранее и оформляемая сумма – до 3,7 млн рублей против 3,1 млн рублей в июле. Средневзвешенная ставка составила 9,13 %.

Общая задолженность по ипотечным кредитам в Тюменской области на 1 сентября составила 888 млрд рублей, просроченной – 0,3 % от этой суммы.

Оксана Корнеенкова

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